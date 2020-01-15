國際財經

印度據報正考慮向手機製造商提供補貼貸款，以吸引蘋果公司和三星電子的供應商在當地建廠，並把出口重點轉向歐美。

外電引述印度一名官員指出，電子和訊息技術部的提議包括為製造商的本地借款提供利息補貼，這可能成為將於下月1日公布的聯邦預算的一部分。此外，提議還包括建立具有稅收和清關功能的工業區，以及道路、電力和供水等基礎設施。

該官員又說，印度計劃到2025年生產價值1900億美元的手機，目前為240億美元。相關提議已經遞交給財政部，但尚未做出任何決定。