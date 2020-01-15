國際財經

小米(01810)及三星電子等手機生產商近數年在印度推行網上獨家銷售模式，招徠當地零售商不滿，在印度流動零售商協會出手後，當地手機市場巨頭小米(01810)及三星電子調整銷售戰略，承諾在當地推售新手機時，會做到網上及門市同時及同價推出。

外媒報道，印度流動零售商協會在上周表示，除非手機生產商保持網上及門市同時及同價推出，否則零售商將以產品的網上售價作為銷售標準，並向生產商取回差價。小米及三星因而於周一與零售商溝通。

小米負責實體店銷售業務的印度主管Sunil Baby稱，將確保推出的新手機在網上及門市同時推出，並保持相同售價。

三星的銷售團隊與印度的分銷商磋商後，決定旗下產品將在網上及門市同步及同價推出。據悉，該公司將於印度推出Galaxy S10 Lite。消息指出，三星原計劃將Galaxy S10 Lite作為網上獨家產品推出，而將Galaxy Note 10 Lite作為門市獨家產品推出，惟現將採用新的同步及同價銷售戰略。

另外，中國手機生產商Oppo和Vivo最近也發聲明，向零售商保證會做到網上及門市同步及同價推出。

在是次協商前，不少手機生產商會向網上零售商提供一段銷售新智能手機的專門時間，然後才在門市推出。印度零售商表示，各手機生產商一直推行網上獨家銷售模式，智能手機的門市交易受嚴重影響。