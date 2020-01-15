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今日 13:55 國際財經

美專利申請量去年創新高

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調查機構IFI Claims Patent Services發布最新專利報告指，美國專利商標局在去年頒發了33.353萬項專利申請，按年增長15%，並創歷史新高。其中，IBM以9262項連續27年排名第一，三星電子以6471項排名第二，佳能(3548項)、微軟(3081項)、英特爾(3020項)分列其後。

躋身前十大的企業，還包括蘋果公司、LG電子、福特、亞馬遜及華為。

在排名前50家企業獲得專利數量中，美國和日本分別佔49%和16%。

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