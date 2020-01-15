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世界銀行發布《2020年女性、營商與法律》報告指出，女性參與經濟活動的法規環境在過去兩年得到改善。

報告分析從2017年6月至2019年9月期間，在190個經濟體中，女性出行、就業、薪酬、婚姻、育兒、創業、資產和養老金8個領域中實行的法律改革。所有經濟體平均得分75.2分，較兩年前高1.3分。比利時、丹麥、法國、冰島、拉脫維亞、盧森堡、瑞典及加拿大獲得滿分。

薪酬方面，12個經濟體改善相關法律，取消對女性從事行業、工種及工時的限制。有16個經濟體實行積極法律改革，進一步保障女性權利。