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美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。

他說，對中國的關稅將繼續實施，直至達成第二階段協議。如果很快進入第二階段談判，總統特朗普可能考慮將取消關稅作為第二階段的一部分。

另外，他和貿易代表萊特希澤發表的聯合聲明稱，美中雙方沒有在首階段貿易協議同意進一步削減關稅。周三將公布與中國達成的首階段貿易協議所有方面的細節，協議中唯一不公開的部分是包含中國採購美國產品和服務細節的機密附件。

聲明說，中美並無口頭或書面上承諾進一步削減關稅，強調有關謠言與事實不符。