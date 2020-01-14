國際財經

美股周一再創新高後周二早段回軟，投資者在周三中美簽署首階段貿易協議前夕，趁高位獲利沽貨，道指初段爭持，隨後因摩通和花旗的季度業績勝預期，帶動銀行股造好，道指最多曾漲129點，刷出29037點的紀錄，重上二萬九關， 連同標指和納指三大指數再創即市新高。

道指刷出29037點的紀錄，重上二萬九關後升幅收窄，收市升32點或0.11%，報28939點；標準普爾500指數收市跌4點或0.15%，報3283點，納斯特綜合指數升收報9251點，跌22點或0.24%。