國際財經

美國媒體CNBC報道，亞馬遜已經取消使用其網購平台售貨的第三方、禁止使用聯邦快遞(FedEx)美國陸路家居服務(Ground and Home services)的限制。

該間全球最大電貿平台是上月突然宣布有關限制。不過，該公司日前已知會商戶，美國東岸時間周二五時起取消有關限制。報道引述亞馬遜發言人證實有關消息。聯邦快遞發言人拒評上述消息。

消息曝光後，聯邦快遞股價即市最多急升2.4%。

亞馬遜發言人表示，將繼續關注聯邦快遞表現。該公司是在12月指聯邦快遞送貨服務欠佳，因此實施有限禁制。