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今日 03:19 國際財經

美國調高2020年油價預測 本土產量料創新高

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美國能源資訊局(EIA)公布月報，調高2020年紐約期油與布蘭特期油平均值預測，以及美國2020及2021年產量預測。

根據報告，EIA預期2020年紐約期油與布蘭特期油平均值分別是59.25美元與64.83美元，較前一月估計調高7.7%與7.1%。

EIA又把2020年美國產量預測調高0.9%至1330萬桶，2021年產量則為1371萬桶，創下有紀錄以來最高。

根據報告，EIA預期2020年全球油氣日產量為1.0237億桶，需求為1.0211億桶。

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