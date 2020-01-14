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中國擬兩年增購1.6萬億美貨

預計美國時間周三在華盛頓簽署的中美第一階段貿易協議，終於有細節流出。未來兩年中國承諾在製造業、能源、農業、服務四大領域，購買大量美國產品，總值約約1.56萬億港元。同時，美國宣布把中國剔出貨幣操縱國名單。

堪薩斯聯儲總裁:儲局或須逆轉減息決定

美國堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，如果可能影響美國增長的因素減退，聯儲局可能要逆轉去年三次減息的決定。

摩通花旗盈利省鏡股價齊漲



摩根大通、花旗集團及富國銀行的定息收入交易業務表現都屬市場預期上限，而摩通及花旗的盈利都勝預期。不過，富國受到累計訴訟費用打擊，盈利低於市場預測。摩通開市後股價升1.9%，；花旗漲2.8%，；富國則跌4%。

麥康奈爾:參院最快下周啟動彈劾特朗普聆訊

美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，參議院最快下周展開彈劾總統特朗普的聆訊。

大銀行績優 道指收升32點

美股周二表現反覆，投資者在中美簽署首階段貿易協議前夕，趁高位獲利沽貨，隨後因摩通和花旗的季度業績勝預期，帶動銀行股造好，道指曾刷出29037點的紀錄，重上二萬九關後回落；收市升32點或0.11%。標指跌0.15%，納指跌0.24%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國兩黨參議員聯手提議，撥出至少12.5億美元資助西方企業，以開發可與中國電訊商華為抗衡的5G網絡設備。

￭ 美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)預期，參議院可能本周審議《美墨加協定》。

￭ 紐約期金收市跌0.4%，每盎斯1544.60美元，連續第二天創下1月2日以來最低。

￭ 紐約期油收市升0.3%，每桶報58.23美元。布蘭特期油收市升或0.5%，每桶報64.49美元。

￭ 英國股市升4點或0.06%，德股升0.04%，法股升0.08%。

本地焦點簡訊

￭夜期收報28960點，較昨日恒指收市高水75點。

￭ADR港股比例指數報28897點，較港收市升11點。

￭周大福（01929）計劃在今年4月開始關閉不多於15間店舖，佔本港營運規模約17%。

￭周黑鴨（01458）及錦欣生殖（01951）昨在收市後，齊遭股東折讓配售減持，涉資共達超過10億元。

￭政府擬一次過向海洋公園撥款106.4億元，以協助海洋公園解決財政問題。