即巿股評 港股直擊 國際財經

環球兩大國的博弈將進入新里程。隨着中美第一階段貿易協議今天在華盛頓正式簽署，紛擾接近兩年的「關稅戰」有望暫時平息。根據美國總統特朗普所言，第二階段(還有第三、四階段？)協議或要等到今年11月初大選後才完成，意味金融市場的「總統行情」已揭開序幕。

2020年是美國總統選舉年，今次爭逐會不會特別激烈，目前難下定論，全世界注目則屬預期之內，事關特朗普入主白宮3年以來一直都是新聞焦點，其施政令國際政治、經濟、貿易環境產生急劇變化，美國民眾如果與特朗普一樣把股市好壞視為「政績」，在美股持續破頂的氣勢下，必然有利特朗普連任。然而，特朗普於國內須應付彈劾(落台可能性即使極微)，外圍又要面對地緣局勢不穩，其競選工程相信挑戰重重。

美股回報向來有所謂「總統周期」特色，即大選前的一年道指多數向好(詳見2018年11月8日「沿圖論勢」)；美元方面，則在選舉年表現跑贏平均值。

美滙指數在1973年3月於布列頓森林體系(Bretton Woods System)崩潰後設立(數據追溯至前數年)，統計1973年至2019年資料，美滙指數各年度內最大漲幅為27.1%，最差是下挫18.6%，波幅不小。附【右圖】所見，47年以來最大升幅平均值達8%(最大跌幅為6.2%)；若只計算4年一度的大選年，明顯上漲居多，僅2004年及2012年貶值，最大升幅平均值提高到9.3%(跌幅則縮窄至3.3%)。換句話說，選舉年美滙向上空間較大，下行空間相對細。

不過，美元今年未被看好，主要原因是英國排除萬難鐵定1月底脫離歐盟後，無論是歐羅或英鎊滙價在2020年預期都可上揚，間接使美滙受壓。此外，技術走勢亦不利美元。

美滙指數去年10月攀至99.667觸頂回落，月中跌穿50天線之後不久，雖曾在200天線水平反彈，惟兩次重越50天線幾日內便再度失守，直到12月連200天線也終於不保，確認該水平由支持變為阻力。事實上，美滙指數已形成一浪低於一浪的趨勢，且在12月31日出現死亡交叉(50天線低於200天線)，全部皆是利淡訊號。

弱美元正合特朗普心意，自上任以來他多番炮轟聯邦儲備局政策失誤，不肯大幅度下調利率，其他國家貨幣受惠息差及滙價偏低，削弱美國競爭力，「被外國佔了便宜」，反映他認為美元遭高估。美國財政部也附和，在最新報告中，除剔走中國「滙率操縱國」標籤，同時提到美元滙率較20年平均值高出8%，可能加重貿易賬和經常賬失衡，表明強美元「令人擔心」。

總括而言，儘管美元轉弱符合市場預測及白宮期望，但美國經濟相對穩健，美股迭創新高吸引資金繼續流入，美國國債「無風險」地位更是牢不可破，美元資產「吸金力」十足，加上有大選年的偏強效應，美滙指數2020年顯著下滑機會較微。

信報投資研究部

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