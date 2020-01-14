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西甲班霸球會巴塞隆拿首次在全球球會收入排行榜中封王。

德勤公布2018至2019年度世界球會「金錢聯賽」報告，巴塞隆拿錄得收入8.41億歐羅(約72.75億港元)，按年增長21.17%，並超越「宿敵」皇家馬德里，成為全球收入最高的球會，亦是第三個球會成為冠軍。

至於皇馬則跌至第二，收益有7.57億歐羅(約65.48億港元)。曼聯及拜仁慕尼黑繼續分別佔據第三及第四位，巴黎聖日耳門升上一級排第五，曼城則下跌一位排第六，緊隨其後的是今年有極大機會首次奪得英超冠軍的利物浦。