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【看圖測市】美元/日圓升穿下降趨勢線 刷新逾七個月高位

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伊朗於上周三(1月8日)向美國展開報復，對美軍駐伊拉克基地發射十多枚導彈並聲稱射殺至少80名美國士兵。避險情緒繼續推動日圓升勢，美元/日圓急插80點至107.66，再度刷新自去年9月以來的三個月新低。

不過，美國總統特朗普於同日便作出澄清，指駐伊拉克美軍無人傷亡，亦不會對伊朗採取進一步軍事行動，美元/日圓當日已從低位反彈逾150點。另外，中美雙方將於本周三(1月15日)簽署第一階段貿易協議，亦提升了市埸風險承受意欲，美元/日圓於今日(1月14日)升至110.18，刷新去年5月以來的逾7個月高位。

值得留意的是，日本央行行長黑田東彥將於周三08:30發表講話，另外亦會於下周二(1月21日)公布利率決議結果，若日本央行的措詞偏向悲觀的話，或會推動美元/日圓進一步上漲。

技術分析方面，美元/日圓跌至107.70附近(由2019年8月26日低位104.43至2019年12月26日高位109.66上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)受到支持，滙價於數日內反彈逾200點，突破109.70以及下降趨勢線頂部阻力。若短期內美元/日圓能企穩109.70以上的話，後市滙價很大機會繼續攀升並上探110.40/60區域，甚至是111.40水平。

交易策略方面，我們根據1月6日策略於109.60建立的美元/日圓沽盤(下望107.80，升穿110.00止損)已於110.00平倉，虧損40點。短期內待美元/日圓下跌至109.50-109.70區域買入，上望111.20，跌穿109.30止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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