國際財經

美國將中國剔出滙率操縱國名單，惟市場靜候中美本周簽訂首階段貿易協議，並關注美國藍籌股季績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7642點，升25點或0.33%；德國DAX指數報13464點，升13點或0.09%；法國CAC 40指數報6035點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報23874點，跌21點或0.09%。

道指期貨暫報28878點，升7點。

中美周三將會簽署首階段貿易協議，特朗普政府將中國從滙率操縱國名單之中移除。財長努欽表示，中國在中美第一階段貿易協議中作出可執行的承諾，願意壓抑競爭性貨幣貶值，同時採取透明及負責任的措施，因此將中國改為列入貨幣觀察名單。

路透引述消息人士透露，根據即將簽署的中美首階段貿易協議，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製造的商品，並再購買逾500億美元能源產品。同期，中國還將增加購買約350億美元美國服務。

另外，英國首相約翰遜表示，對英國今年底前與歐盟達成全面貿易協議，感到「非常、非常、非常有信心」，但仍然需要為協議落空做好準備。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.11美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報64.32美元，漲0.12美元或0.19%。