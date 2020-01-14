國際財經

有調查指出，日本去年全國企業破產數目按年增加1.8%，達到8383家，是雷曼風暴爆發的2008年以來時隔10年再次增加，受累於消費稅增加、人手不足以及頻繁發生的天災。

日本東京商工研究公司調查顯示，日本去年破產企業負債總額減少4.2%，為1.42萬億日圓，創過去30年的新低。這是由於負債不足1億日圓的小規模破產佔據大半；負債10億日圓以上的大型破產企業連續兩年少於200家。

破產數量方面，10個行業中有7個行業增加。受消費稅上調及災害影響的零售業、人手不足的運輸業等行業增幅較大。