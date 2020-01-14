國際財經

美國將中國剔出滙率操縱國名單，外界視之為釋出善意之舉，惟市場靜候中美本周簽訂首階段貿易協議，並關注美股將揭開去年第四季藍籌業績期，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時27分，英國富時100指數報7623點，升5點或0.08%；德國DAX指數報13422點，跌28點或0.21%；法國CAC 40指數報6021點，跌14點或0.24%；意大利富時MIB指數報23875點，跌21點或0.09%。

道指期貨暫報28795點，跌76點。

中美兩國周三將會簽署首階段貿易協議前夕，特朗普政府將中國從滙率操縱國名單之中移除。財長努欽表示，中國在中美第一階段貿易協議中作出可執行的承諾，願意壓抑競爭性貨幣貶值，同時採取透明及負責任的措施，避免貨幣持續疲弱。隨着時間發展，中國經濟基本面好轉以及結構性改革，將支持人民幣升值，因此將中國改為列入貨幣觀察名單。

另外，路透引述消息人士透露，根據即將簽署的中美首階段貿易協議，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製造的商品，並再購買逾500億美元能源產品。同期，中國還將增加購買約350億美元美國服務。

油價延續上日挫逾1%的頹勢，紐約原油期貨現時每桶報57.91美元，跌0.17美元或0.29%；倫敦布蘭特期油報64.1美元，跌0.1美元或0.16%。