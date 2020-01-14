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美商會:首階段協議能止血但爭端未結束

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中美兩國將於周三在華盛頓簽署首階段貿易協議。美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫(Myron Brilliant)在北京表示，協議讓雙方都鬆了口氣，且協議的深度比預期更為正面，但簽署協議只是「止血」，並未結束貿易戰，並警告稱仍面臨重大挑戰。

薄邁倫說，首階段協議的落實對於建立信任和確定性、延續磋商取得的成功至關重要。不過，儘管首階段協議能「止血」，但雙方都表現出致力於推進第二階段磋商的態度也很重要。雙邊爭端的核心結構性問題至今未解決，仍有很多關稅方面的未完成工作要做。

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