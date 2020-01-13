國際財經

市場對中美兩國周三在華盛頓簽署首階段貿易協議，以及本周揭開的美股業績期抱謹慎樂觀態度，加上美國據報將把中國從貨幣操縱國名單除名，都利好華爾街投資氣氛，標指及納指齊創即市新高及收市新高，道指窄幅高收。

道指周一溫和高開，盤中最多上漲86點，高見28909點，距離歷史紀錄高位29009點只有99點；收市輾轉上揚83點或0.29%，報28907點。標指升0.70%，收報3288點；即市高見3288點。納指升幅更達到1.04%，收報9273點；即市高位觸及9274點。標指科技及通訊服務板塊表現較佳，分別升1.34%和0.78%。蘋果股價飆升2.14%，為升幅最大道指成分股；思科、微軟和英特爾漲幅都超過1%。金融股表現不俗，高盛攀升1.28%，美國運通和摩根大通分別進賬0.99%和0.83%。電動車生產商特斯拉(Tesla)抽高9.77%，首次突破500美元，收報524.86美元；收市後交易時段進一步抽上529美元以上水平。

再暗示減息 英鎊跌穿1.3

周二開始有多家上市公司公布去年第四季業績，摩根大通、花旗集團和富國銀行等大行打頭陣，周三則有高盛和美國銀行(BofA)派成績表。

歐洲股市缺乏方向，德股挫0.24%，英股升0.39%，法股微跌0.02%。亞股普遍造好，MSCI亞太指數(不計日本)上漲0.64%，至2018年6月以來最高水平；日股假期休市一天。

此外，再有英倫銀行官員放風減息，促使英鎊兌美元滙價跌穿1.3美元關，最低報1.2962美元。英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)上周暗示短期內減息後，央行貨幣政策委員會(MPC)成員Gertjan Vlieghe周一也向《金融時報》透露，接下來的幾次議息會議調整利率的機會相當高。

供應充裕 油價挫逾1%

風險胃納回升令日圓受壓，美市尾段兌美元挫0.4%，報109.93日圓。美滙指數輕微上升0.01%，至97.37；美元兌歐羅偏軟，報1.1134美元。美元向上令金價受壓，紐約期金收市下滑0.6%，每盎斯報1550.60美元。

沙地阿美(Aramco)指原油供應充裕，拖累油價，紐約期油挫1.6%，每桶收報58.08美元；布蘭特期油跌1.2%，收報64.20美元。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)全球石油策略師管齊利奎里安(Harry Tchilinguirian)指出，隨着美伊緊張局勢降溫，市場對未來供應中斷的憂慮紓緩，油價短期內將窄幅上落。