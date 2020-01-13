國際財經

美國財政部公布，去年12月預算赤字為133億美元，按年跌2%，低於國會預算辦公室(CBO)上周估計的150億美元。

根據報告，由去年10月起計至12月期間，美國財政赤字上升12%，至3566億美元。去年1月至12月累計的赤字則報1.02萬億美元，較前年同期多17.1%，也是7年以來首次出現全年赤字突破1萬億美元。CBO預期，截至今年9月底止年度赤字為1萬億美元，去年年度赤字為9840億美元。

報告顯示，12月開支為3491億美元，收入為3358億美元，單月赤字為133億美元。