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加央行報告稱商界看好經濟前景

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加拿大央行報告顯示，當地商界對經濟前景的信心普遍正面，對收入前景也持樂觀看法。另外，央行為錯誤提前發放該份報告致歉。

加拿大央行於周一較早時，在網站公開該份報告的時間，較原定早了9分鐘。央行表示，將檢討信息發放機制。

根據報告，部分受訪企業有意增聘人手，除較依賴能源業的省份外，其他省份的勞動市場緊張情況預期將延續至明年。商界對貿易爭拗依然感到關注，但相信貿易糾紛將紓緩，加拿大出口至美國的情況保持良好。

消息公布後，加元兌美元滙價呈強，報76.70美仙兌1加元。

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