國際財經

中美兩國第一階段貿易協議將正式簽署，加上美國與伊朗兩國局勢未有進一步惡化，華爾街投資情緒向好，美股三大指數周一溫和高開後輾轉向好，中段傳出美國將把中國移離貨幣操縱國名單，消息刺激標指與納指創下即市歷史新高，道指升超過80點，與歷史最高點數只相距約100點。

截至本港時間凌晨約1時17分，道指報28906點，升83點或0.29%；稍早時盤中最高見28908點，與早前創下的歷史最高紀錄29009點，相距約100點。標普500指數現時報3282點，升16點或0.52%；盤中最高暫見3283點。納指報9250點，升71點或0.78%，盤中暫高見9250點。

金融股及科技股帶領升勢。高盛股價上揚1.47%，暫時為表現最強的道指成分股，美國運通都進賬1.05%。思科、英特爾同樣攀高逾1%，蘋果再升0.73%。展望後市，市場關注本周開始的美股業績期。

美擬摘除中國貨幣操縱國帽子

《環球時報》在Twitter中引述消息人士指出，中國國務院副總理劉鶴已率團離開北京前往華盛頓，將與美國官員簽署第一階段貿易協議。CNBC其後報道，特朗普政府將把中國從貨幣操縱國名單之中移除。

美國財長努欽稍早表示，中美本周將如期簽署協議，又透露中美在上月13日達成首階段貿易協議，協議要求中國每年向美國購買400億至500億美元的農產品，兩年合共額外採購2000億美元的美國貨品，形容這是一份非常廣泛的協議。

滙市方面，英倫銀行貨幣政策委員會成員Gertjan Vlieghe暗示支持減息行動，英鎊滙價受壓，持續跌穿1.30美元關，目前下滑0.60%，報1.2984美元；歐羅回升0.15%，報1.1139美元。美元靠穩，ICE美滙指數微漲0.01%，報97.37。美元兌日圓抽高0.44%，報109.94日圓。

油價偏軟，紐約期油現時跌約1%，倫敦布蘭特期油都曾挫逾1%，目前跌勢略為收窄。