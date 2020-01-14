國際財經

天空新聞(Sky News)報道，英國地區航空公司Flybe面對經營危機，已向政府提出緊急援助要求。

Flybe稱不評論謠言及揣測，強調周一航班維持正常。英國運輸部門表示，不評論個別私人企業的財政問題。

天空新聞稱，在剛去的周日，Flybe高層與政府就援助問題舉行緊急磋商。面對冬季乘客需求減少，加上航空燃油價格上升，據報Flybe的財政變得脆弱。

去年九月，英國旅業巨頭Thomas Cook進入清盤程序，一度令數以千計的旅客出現滯留。