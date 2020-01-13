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今日 21:11 國際財經

美商會:中美下階段貿談涉補貼等

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美國商會國際事務主管Myron Brilliant表示，中美兩國表達了進行下一階段貿易談判的承諾，該階段將圍繞補貼、數據本地化和產業政策等問題展開。

Brilliant在北京舉行的簡報會上稱，在中國國務院副總理劉鶴啟程赴華盛頓簽署首階段協議前，兩人於今天上午會面，他們談到恢復中美經濟對話。

Brilliant指出，除非兩國政府繼續解決剩餘問題，否則前路困難，貿易協議將納入強而有力的執行機制，兩國政府將努力確保問責事項，還有許多關於國家安全和經濟的問題尚未解決。

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