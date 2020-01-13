國際財經

美滙指數於去年年底大幅走弱，歐羅/美元受帶動曾連升四日，於12月31日升至1.1236，刷新自2019年8月以來的近5個月新高。

但今年初中東局勢突然惡化，1月3日伊朗革命衞隊將領蘇雷馬尼(Qassem Soleimani)在伊拉克被美軍空襲致死，而伊朗於1月8日向美軍駐伊拉克基地發射十多枚導彈報復，並聲稱射殺至少80名美國士兵。資金大舉湧入黃金、日圓、美元等避險資產，拖累環球股市大跌，歐羅/美元亦輾轉下挫，直至上周五(1月10日)美國非農數據公布之前，歐羅/美元曾最低跌至1.1082，刷新去年12月26日以來的兩周新低。

不過，美國總統特朗普很快澄清駐伊拉克的美軍無人傷亡，亦不會對伊朗採取進一步軍事行動，令緊張局勢稍為降溫，加上12月美國非農就業數據僅增14.5萬人，低於市埸預期16萬，令美滙指數受壓，歐羅/美元因而重獲買盤支持並重返1.1100之上，今日(1月13日)滙價更一度升至1.1133區域。

數據方面，市埸應留意美國和歐羅區將分別於周二(1月14日)21:30及周五(1月17日)18:00公布其12月消費物價指數(CPI)，德國亦會於周三(1月15日)17:00公布其2019年國內生產總值(GDP)，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元於去年12月31日升至近五個月高位1.1236後受阻，之後滙價回調150點至1.1082(接近由2019年11月29日低位1.0978至2019年12月31日高位1.1236上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)後開始受到買盤支持。若短期內歐羅/美元能升穿小型下降通道頂部1.1140，後市或可再度反彈至1.1160甚至1.1200；否則滙價有望沿着下降通道，再度下探1.1060-1.1080區域甚至1.1000水平。

交易策略方面，我們根據12月17日策略於1.1200建立的歐羅/美元沽盤(下望1.1105，升穿1.1240止損)已於1.1105平倉，獲利95點。短期內待歐羅/美元下跌至1.1065-1.1085區域買入，上望1.1195，跌穿1.1035止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供