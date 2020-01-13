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今日 18:44 國際財經

歐股中段個別走 道期升逾百點

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中美本周簽訂首階段貿易協議，惟市場對中東局勢短期內再度升溫仍存戒心，觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時38分，英國富時100指數報7626點，升38點或0.51%；德國DAX指數報13483點，升不足1點；法國CAC 40指數報6050點，升13點或0.22%；意大利富時MIB指數報23987點，跌33點或0.14%。

道指期貨暫報28898點，升121點。

經濟方面，英國去年11月經濟按年增長0.6%，符合市場預期，但創2012年6月以來的最慢增速。至於按月跌0.3%，是7個月以來最大跌幅，市場原先預計持平。另外，德國央行執行委員會委員Burkhard Balz預料，歐羅區今年經濟增長料為1.1%，主要由財政寬鬆推動；而通脹預期將由去年的1.2%，稍為回落至1.1%，因能源價格下降。

中美兩國本周將簽署首階段貿易協議，美國財長努欽表明，中美本周將如期簽署協議，又透露兩國在上月13日達成首階段貿易協議，協議要求中國每年向美國購買400億至500億美元的農產品，兩年合共額外採購2000億美元的美國貨品，形容這是一份非常廣泛的協議。另外，《華爾街日報》報道，美國和中國已同意每半年一次的會談，推動兩國改革，以及解決貿易爭端。

地緣局勢方面，伊拉克政府官員稱，近日接獲美國總統特朗普政府警告，倘若伊拉克驅逐當地美軍，華府將切斷巴格達政府在美國聯儲局所設立的央行賬戶。市場觀望中東局勢的發展會否影響全球經濟的走向。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報59美元，跌0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報64.9美元，跌0.08美元或0.12%。

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