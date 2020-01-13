國際財經

中東地緣局勢暫未見進一步升溫，且投資者觀望並評估中美本周簽訂首階段貿易協議，對市場帶來的影響，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7609點，升21點或0.28%；德國DAX指數報13505點，升21點或0.16%；法國CAC 40指數報6044點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報24002點，跌19點或0.08%。

道指期貨暫報28859點，升82點。

中美兩國本周將簽署首階段貿易協議，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，中國需時翻譯與美國達成的首階段貿易協議，在翻譯工作進行期間，中國對協議所作出的承諾不會有改變，翻譯好的文件稍後將會公布，兩國本周也將如期簽署協議。他又透露，中美在上月13日達成首階段貿易協議，協議要求中國每年向美國購買400億至500億美元的農產品，兩年合共額外採購2000億美元的美國貨品，形容這是一份非常廣泛的協議。

另外，《華爾街日報》報道，美國和中國已同意每半年一次的會談，推動兩國改革，以及解決貿易爭端。報道指出，這項每半年一次的會談將於本周三宣布，是中美簽署第一階段貿易協議的一部分，但將與第二階段談判分開處理，並將由美國財長努欽和國務院副總理劉鶴牽頭。

地緣局勢方面，《華爾街日報》引述伊拉克政府官員表示，近日接獲美國總統特朗普政府警告，若果伊拉克驅逐當地美軍，華府將切斷巴格達政府在美國聯儲局所設立的央行賬戶。市場觀望中東政局的發展，會否影響全球經濟的走向。

油價受壓，因美國與伊朗緊張局勢緩和的因素，惟美國鑽油井數量連續第三周下滑，抵消部分跌幅。紐約原油期貨現時每桶報58.97美元，跌0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報64.89美元，跌0.09美元或0.14%。