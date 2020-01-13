國際財經

「最強蘋果分析員」天風國際蘋果分析師郭明錤發表報告稱，相信蘋果會在2H20同時發布支持毫米波頻段(mmWave)的新款iPhone，以及6GHz以下(Sub-6GHz)頻段的iPhone；5G iPhone因為區分為Sub-6GHz與Sub-6GHz +mmWave機型，新產品開發複雜度會更高。

郭明錤預期，新2H20 iPhone今年出貨量為8000萬至8500萬部，2019年iPhone 11系列的出貨量為7500萬部，而支持mmWave版本的機型出貨佔比為15%至20%。