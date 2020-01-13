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今日 12:33 國際財經

德央行料今年歐羅區經濟增1.1%

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德國央行執行委員會委員Burkhard Balz在出席亞洲金融論壇時表示，歐羅區今年經濟增長料為1.1%，主要由財政寬鬆推動；而通脹預期將由去年的1.2%，稍為回落至1.1%，主要由於能源價格下降。

但Balz估計，區內2022年經濟活動將增加，將支持通脹回升至1.6%。

Balz認為，全球低利率環境會維持一段長時間，銀行盈利以致放貸能力將受打擊，但預計各央行會繼續推出逆周期措施，相信利率會由谷底回升。

他指出，近期中東地緣政局緊張、全球保護主義，以及新興市場冒起，都值得投資者關注。

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