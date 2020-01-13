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亞太區最大物流地產平台ESR(01821)宣布，與新加坡主權基金GIC建立戰略合作關係，雙方同意組建合資公司，承諾股權投資總額為5億美元(約39億港元)。

作為ESR近期成立的一系列物流地產開發平台中最新的一個，該平台將專注在中國主要城市開發高品質的先進物流設施。

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初表示，作為全球最大的電子商務市場，中國的物流地產的需求將繼續蓬勃增長。基礎設施如現代化倉庫，將成為新經濟支柱，以滿足零售業務的線上及線下需要。

上述交易待獲得相關監管機構的批准。