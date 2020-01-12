國際財經

美國股市以創新高結束上周行情。展望本周，首個焦點為中美兩國將簽署首階段貿易協議，其次為周二美股將揭開去年第四季藍籌業績期。同時，投資者也關注中國與德國分別公布的國內生產總值(GDP)數據。

中美在過去18個月進行貿易戰，令到全球經濟前景變差，兩國在周三將會簽署首階段貿易協議，預料有助消除市場不明朗氣氛。

華府雖然表示兩國隨即將展開次階段貿易談判，但不確定雙方有無具體談判時間表，而且過程中可能再度出現爭拗。中國將於周二公布去年12月進出口數據，周五則公布同期GDP數據，市場預期經濟增長將放緩至6%。

美國多間銀行周二開始陸續公布去年第四季財報，為藍籌業績期揭開序幕。本周公布業績的公司包括摩根大通、摩根士丹利、高盛、富國等。市場預期，銀行股平均利潤升幅為11.2%。不過，分析員對於標普500指數成分股上季利潤看法悲觀，平均預期跌0.6%，為連續第二季回落。

關注摩通大摩高盛業績

另一個焦點為美國本周公布的經濟數據，上月通脹預期保持在2%聯儲局指標。此外，美國上月零售銷貨值數據或反映黃金檔期銷情一般。

另外，聯儲局多名高層將公開對經濟前景的看法，也是市場關注焦點。波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)與亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)，將於周一發表公開演說。堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)則於周二發言。費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)與達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)預備在周三作出評論。

英國將於本周公布連串經濟數據，包括第四季GDP、進出口貿易、工業產值、零售值與通脹等。英國將於1月31日正式脫離歐盟，其經濟情況成為市場關注焦點。

德國周三將公布GDP數據，成為反映歐羅區整體經濟的指標。市場預期，德國上季GDP仍錄得0.6%增長，但為2013年以來最低增長。