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加拿大檢察官指孟晚舟案符合引渡原則



加拿大法院檢察官認為，孟晚舟案中，她的行為在加拿大足以被起訴欺詐，屬於刑事罪行之一；在雙重犯罪原則下，符合引渡到美國的要求，而無須再考慮美國的禁制令。

737 MAX零部件存缺失 波音遭罰逾4200萬



美國聯邦航管局據報向波音罰款540萬美元(4212萬港元)，懲罰其部分737 MAX飛機機翼使用不良零部件。波音一間零部件供應商則宣布，裁減2800個職位。

中美下周將簽首階段貿協 翻譯文本未完成



美國政府據報邀請至少200名嘉賓，出席本月15日中美首階段貿易協議簽署儀式。兩國仍未完成協議文本翻譯。

道指歷史性升穿29000點 收市倒插逾百



美股三大指數周五再創即市新高，道指歷史性首次衝破29000點關，但高位遇沽壓，盤中最多挫167點，收市仍跌133點或0.46%；標指回落0.29%，納指倒退0.27%。波音員工曾向聯邦航管局隱瞞737 MAX飛行模擬器問題，股價挫1.91%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上月非農新增職位14.5萬個，少於預期增加16.4萬；失業率3.5%，符預期。

￭ 美國眾議院議長佩洛西：下周將把總統特朗普彈劾議案條款送到參議院。

￭ 美國新一輪制裁伊朗一批官員及金屬出口。另外，伊拉克要求美國制定撤軍機制。

￭ 美滙指數尾段偏軟在97.25附近。美元兌日圓回吐0.04%，兌109.47；歐羅兌美元升0.14%。

￭ 紐約期金曾跌至每盎斯1546.7美元，收市倒升0.4%，報1560.1美元。

￭ 紐約期油收市跌52美仙，每桶報59.04美元；布蘭特期油跌39美仙，收報64.98美元。

￭ 英倫銀行貨幣政策委員滕雷羅：倘經濟增長勢頭不見增強，或支持減息。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.12%。英國股市回落0.14%，德國倒退0.09%，法國下滑0.09%。

￭ 台灣總統大選今天投票，1900多萬名選民將投票選出新任總統、副總統，及113位立法委員。

零售業陷困境 太古廣場商戶據報獲減租



外電引述太古(00019)財務董事劉美璇與分析師會面時指出，公司向旗下金鐘太古廣場商戶提出減租。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28768點，較昨日恒指收市高水130點。

￭ ADR港股比例指數報28637點，較港低不足1點。騰訊(00700)ADR曾衝上折合400港元關；阿里巴巴(09988)ADS刷新225.96美元新紀錄。

￭ 瀘州銀行(01983)擬配售新H股，相當於擴大後總股本13.72%。

￭ 吉利汽車(00175)據報洽商入股英國車廠Aston Martin。

￭ 中渝置地(01224)主席張松橋家族據報擬斥2.1億英鎊，購倫敦一幢豪宅物業，或打破英國住宅成交價最高紀錄。

￭ 兩新股下周一掛牌，交易資料顯示，尚晉(02528)暗盤收報1.67元，較招股價跌16.5%；中國宏光(08646)暗盤收報0.9元，升16.88%。

￭ 恒地(00012)羅便臣道The Richmond推首張價單30伙，折實價598.827萬至898.938萬元，折實平均呎價29998元。

￭ 信置(00083)西貢住宅項目133 PORTOFINO據稱獲批預售樓花同意書。

￭ 華置(00127)以不逾3.6億元，向鄧成波收購隆裕(香港)餘下49%權益及貸款，隆裕持有荃灣馬角街14至18號上蓋建築物。

￭ 招商局置地(00978)去年銷售額按年增9.3%。

￭ 中糧肉食(01610)去年生鮮豬肉銷量跌23.3%。

￭ 民眾金融(00279)中期虧損收窄至15.92億元，不派中期股息。

￭ 中星(00055)一供二股，集資約1.01億元。

￭ 明發(00846)擬發行2.2億美元債券。