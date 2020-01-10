國際財經

美股三大指數周五再創即市新高，道指歷史性首次衝破29000點，主要由於地緣政治局勢降溫，一度帶動投資者樂觀情緒；但大市高位受挫，因為美國宣布新一輪制裁伊朗，加上美國上月非農業職位和工資增幅均低於預期，都令市場有顧忌。歐股回落，金價則先抑後揚，油價反覆回軟。

道指周五曾衝上29009點，再升52點；尾段最多挫167點，即市低見28789點；收市仍跌133點或0.46%，報28823點。標指和納指也破頂，前者高見3282點，後者漲至9235點；標指收市跌0.29%，報3265點；納指挫0.27%，收報9178點。波音員工曾經向美國聯邦航空局(FAA)，隱瞞737 MAX客機的飛行模擬器問題，股價下滑1.91%，為表現最差的道指成分股；摩根大通回落1%；油股埃克森美孚與雪佛龍都倒退約0.9%。

本周累計，道指仍進賬0.7%，標指上揚0.9%，納指抽高1.8%。

美國總統特朗普再次自誇政績抽水，在Twitter貼文稱自己上任3年間，道指已經漲了11000點，美國企業市值增加12.8萬億美元(約99.84萬億港元)，這是之前從未發生過的事。

非農職位增14.5萬遠遜預期

勞工部周五公布，去年12月非農業職位僅增加14.5萬個，不及市場預期的16萬個，而且遠低於11月經修訂後的25.6萬個；失業率一如預期，保持在3.5%的50年低位。

平均時薪增幅令人失望，只按年增加2.9%，低於預期的3.1%，同時也是2018年7月之後，增幅首次低於3%；每周平均工時維持在34.3小時。唯一比較令人鼓舞的是就業不足率下跌至6.7%，是1994年以來最低。

2019年全年計，非農業職位共增加210萬個，比2018年的270萬個為少，平均每月增加17.6萬個，是2011年來表現最差的一年。

歐股尾段受壓，泛歐Stoxx 600指數收市跌0.12%，英股回吐0.14%，德股和法股皆微跌0.09%；亞股普遍造好，MSCI亞太指數(不計日本)升0.5%，日股高收0.47%。

美滙指數變動不大，尾段偏軟在97.25左右，近日受惠地緣政治風險消退，錄得兩個月來最大的一周升幅。美元兌日圓回吐0.04%，兌109.47日圓；歐羅升0.14%，兌1.1122美元。

受避險情緒減退拖累，紐約期金一度跌至每盎斯1546.7美元的一周低位，收市倒升0.4%，報1560.1美元。OANDA高級市場分析師霍利(Jeffrey Halley)指出，如果金價跌穿1540美元，有可能會下試1520美元。

中東情勢未再惡化，加上最新數字顯示美國原油庫存增加，油價周五反覆偏軟。紐約期油收市跌52美仙，每桶報59.04美元；布蘭特期油跌39美仙，收報64.98美元。