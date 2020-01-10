今日 05:01
國際財經
美國油田服務商Baker Hughes公布，本周鑽油井數量減少11個，至659個，連同天然氣井在內的總鑽井數量則減少15個，至781個。這是美國鑽油井數量連續第三周下滑。
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