國際財經

歐洲股市周五收市反覆下跌，泛歐指數Stoxx 600收報419點，微跌0.12%，大市大部分時間向好，尾段受美國宣布向伊朗實施新一輪制裁的消息拖累，市況明顯向下。

歐洲主要市場普遍回落，英國富時100指數收報7587點，跌0.14%或10點；德國DAX指數收報13483點，倒退0.09%或11點；法國CAC 40指數收報6037點，下滑0.09%或5點；意大利富時MIB指數收報24021點，微漲0.02%或4點；西班牙IBEX 35指數收報9573點，下挫0.09%或8點。