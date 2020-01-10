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美國宣布制裁伊朗一批官員及金屬出口

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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)與財長努欽(Steven Mnuchin)周五在白宮記者會宣布，華府將對伊朗實施新一輪制裁，被制裁對象包括伊朗一批官員及金屬出口。

美國上周發動空襲，擊殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)。伊朗其後採取報復行動，對美軍在伊拉克的兩個基地進行導彈攻擊，美國總統特朗普指襲擊未造成美軍傷亡。

在伊朗發動導彈攻擊後，特朗普已揚言加強制裁伊朗。一名白宮政府官員透過，美國目前已經制裁約1000名伊朗人及實體。

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