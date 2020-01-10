國際財經

Facebook(fb)創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)宣布，放棄年度個人挑戰，轉為關注下一個10年重要的長期目標。

朱克伯格每年都會進行一項個人挑戰，例如學中文，為家中的AI助手寫代碼等，但他周四發表文章表示，今年將不會有個人挑戰，稱與年度挑戰相比，正試着思考希望2030年世界、生活會是什麼樣。他認為，如果屆時一切順利，人類會擁有無論何時何地都能與他人共處的技術，科研進步將能治癒和預防足夠多的疾病，將人類的平均壽命再延長2.5年。

朱克伯格又對其「一個新型私密社交平台」提出展望，指出互聯網賦予人們隨時隨地連結任何人的巨大能力，也帶來了巨大的責任。下一個10年，一些最重要的社交基礎設施將協助重塑所有小型社區能帶給人們的親密感。

他續說，像fb這樣的平台必須權衡所有人都珍視的社會價值觀，例如在言論自由和安全之間，私隱與執法之間，打造開放系統和鎖定數據訪問之間等。很少有一個明確的正確答案，而以一種社區感覺公平合理的方式做出決定非常重要。他認為，從這一角度出發，私人公司不應做出太多涉及基本民主價值觀的重要決定。

他又認為，政府在眾多領域設立更清晰的規定將會有所幫助，包括選舉、有害內容、私隱和數據轉移，呼籲未來10年在這些領域制定新法規，為互聯網制定更清晰的規則。