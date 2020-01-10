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【看圖測市】英倫銀行暗示或會減息 英鎊/美元險守1.30關口

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由於上周四(1月2日)公布的英國12月製造業採購經理指數(PMI)遜於市埸預期，加之上周五(1月30日)中東局勢突變帶動風險資產大跌，英鎊/美元由年初高位1.3266附近輾轉下跌，並於上周五(1月3日)跌至1.3054。

雖然周一(1月6日)公布的英國12月服務業PMI高於市埸預期，曾帶動英鎊/美元反彈逾百點，但英國首相約翰遜(Boris Johnson)仍以硬脫歐的威脅作為未來數月與歐盟談判的策略手段，並再次強調不會延長脫歐過渡期。這持續為英鎊帶來沽壓，加上英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)於周四(1月9日)指若經濟疲弱持續，量化寬鬆和利率調整均是其政策工具箱的一部分，英鎊/美元續跌近80點，跌至自去年12月27日以來的近兩周新低1.3013。

值得留意的是，英國下議院於周四(1月9日)以330票對231票，通過約翰遜提出的脫歐協議法案，若協議在之後獲得上議院通過的話，英國將如期於1月31日前脫歐，此舉將有望大幅提振英鎊。投資者亦須留意今晚21:30將會公布美國12月非農就業數據，而英國將於下周三(1月15日)17:30公布其12月消費者物價指數(CPI)，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美自年初起從1.3266附近掉頭回落，並於一周內錄得逾200點的跌幅。但英鎊/美元現時仍企穩於周線圖的上升通道底部1.3000之上，後市中期走勢仍然向好。若能進一步突破1.3500附近阻力(此處面臨自2015年6月高位1.5929延伸而下的下降趨勢線阻力)，後市有望進一步回升至1.4000甚至1.4400區域。

交易策略方面，早前於1月2日所定的英鎊/美元沽盤已取消。待英鎊/美元反彈至1.3450-1.3470區域沽出，下望1.3260，升穿1.3520止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供 

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