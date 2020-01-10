國際財經 即巿股評

伊朗放完飛彈向美國還擊，之後雙方開始講和，美股再度破頂，避險資產全線跪低，金價一如周三如期，登上1611.42美元回落，回調速度又急又狠，上日最低見過1540.33美元，一來一回達71美元，回補1月6日上升裂口(1553至1560美元)，執筆時造1547.6美元，暫仍企在十天線上(1542.77美元)。

金價回落屬正常健康現象，尤其補埋之前遺留上升裂口，14天RSI由周三的最高曾挨近90極度超買水平，下滑至最新的66.8，意思即不再超買，現又是收集黃金、金礦股及相關ETF的時機，以穿1500美元便撤退。

相對黃金，鈀金表現更醒，自上次回大家在1950美元沽貨，在於1810美元低撈後，輾轉又再上番兩千美元之如，昨日又創新高，最高見過2148.81美元，即比1810美元抽升19.7%，雖然14天RSI達78.2，即處現買水平，短線調整機會頗大，目標仍睇2240美元。

瑞幸抽升後傳配股

睇番美股依然強到不得了，中國落實下周飛去簽首階段談判，美股三大指數創新高，標指上日收造3274點，貼近升軌頂部，高過兩百天鬼佬牛熊線達9%，續是五年內第二高。

今次升市明顯市聯儲局放短錢主導，推升大市造好，維持原有判斷，大舉衝入美股好易中伏，只宜維持基本配置，尤其月中將會進入美股業績期，要美股進一步攀升，除非美企季績要極省鏡，才有望企在高位。

最近廣泛報道內地門市多過Starbucks的瑞幸(LK)，股價不單止超過本欄目標價40美元，昨晚更大升12.4%，收造44.37美元，不過有報道指瑞幸趁市旺，計劃增發3.78億美元股票，同時發行4億美元可轉換債券，合共抽水7.78億美元，若果成事股價睇來已封頂，唔再值博了。

麥當勞擴大人造肉測試

反而屬本欄五隻黑馬股之一的BEYOND MEAT(BYND)，受惠對手Impossible Foods不再爭取麥當勞供應合約，本周二股價終於打破悶局，一大棍抽升12.5%，昨晚又再飆10.8%，以全日最高位90.25美元收市，原因是麥當勞稱Beyond Meat漢堡在加拿大需求量高，計劃擴大測試範圍至52家餐廳，同時延長三個月供應，睇下市場受唔受落。

值得留意，BEYOND MEAT與其他搞科研的藥股及軟件股唔同，第三季盤大數已虧轉盈賺410萬美元，從短期走勢推斷，股價正醖釀填補90.44至97.85美元上升裂口，一旦成功爭取，暫時睇110美元。

至於BEYOND MEAT最大催化劑是能否打動麥當勞，於旗下全線分店賣素肉漢堡，若然成功爭取，股價重返170美元不是甚麼驚奇的事。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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