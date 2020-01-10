國際財經

美伊對峙局面有所緩和，雙方表明無意開戰，市場焦點轉而放在中美下周簽署首階段貿易協議，以及美國非農就業數據，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7623點，升25點或0.33%；德國DAX指數報13531點，升36點或0.27%；法國CAC 40指數報6045點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報24047點，升31點或0.13%。

道指期貨暫報28988點，升59點。

中美敲定下周簽署首階段貿易協議。美國總統特朗普其後重申，中美兩國將於簽署首階段貿協後，即時啟動第二階段貿易談判，並披露傾向於11月美國總統選舉結束後，才落實第二階段貿易協議，相信這樣可為美國帶來更佳的協議。

較早時，中國國務院確認，副總理劉鶴將於下周一至周三(13至15日)，率團前往美國華盛頓簽署首階段貿易協議，這是中國官方首度證實中美首階段貿易協議的簽署日期及地點。

英國脫歐方面，英國下議院通過首相約翰遜提出的脫歐協議法案，有助英國如期在1月31日脫離歐盟。該法案將按照程序交至上議院表決，通過後便正式成為法例。歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶稍早表示，脫歐下一步的關鍵，是歐盟與英國可於今年底完成貿易談判，以及簽署貿易協議。

另外，美國將於周五公布上月非農業職位數據，市場預期增加16.4萬個。有分析師憧憬，數據有可能優於預期，因為聖誕節假期銷情不俗。

油價回軟，因主要產油地區中東爆發戰爭的威脅減弱，投資者將關注焦點轉向經濟增長前景和原油需求。紐約原油期貨現時每桶報59.34美元，跌0.22美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報65.21美元，跌0.16美元或0.24%。