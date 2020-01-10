國際財經

中美敲定下周簽署首階段貿易協議，加上美伊關係略為緩和，亞太區股市造好。

美伊開戰可能性降低，隨着風險胃納回升，避險資產日圓滙率創兩周新低，刺激出口類股，推動日本股市連續兩日上升。日經平均指數收報23850點，升110點或0.47%。本周累升0.82%。

南韓股市漲近1%，韓國首爾綜合指數收報2206點，升19點或0.91%。

澳洲去年11月零售銷售按月升幅高於預期，且創下兩年以來最強漲幅。消息帶動澳洲股市同樣向好，澳洲普通股指數收報7041點，升50點或0.72%。