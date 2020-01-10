國際財經

澳洲統計局公布，澳洲去年11月零售銷售按月增0.9%，高於市場預期的增加0.4%，亦創下2017年11月以來最大增幅。

分析指出，當地去年11月零售表現主要受「黑色星期五」銷售及聖誕節前購物活動的提振。但初步跡象顯示12月支出可能疲軟，暗示2019年最後一季經濟依然低迷。

澳洲經濟在超過28年無衰退後顯露疲態，儘管去年澳洲央行已減息三次至0.75厘，但民間消費依然低迷。政府刺激措施也幾乎沒有任何效果。部分分析師稱，仍未受控的山火可能讓影響本季度經濟增長，可能導致澳洲央行最快在2月進行減息。