熱門：

今日 11:59 國際財經

澳洲11月零售銷售升0.9% 兩年最強

放大圖片

澳洲統計局公布，澳洲去年11月零售銷售按月增0.9%，高於市場預期的增加0.4%，亦創下2017年11月以來最大增幅。

分析指出，當地去年11月零售表現主要受「黑色星期五」銷售及聖誕節前購物活動的提振。但初步跡象顯示12月支出可能疲軟，暗示2019年最後一季經濟依然低迷。

澳洲經濟在超過28年無衰退後顯露疲態，儘管去年澳洲央行已減息三次至0.75厘，但民間消費依然低迷。政府刺激措施也幾乎沒有任何效果。部分分析師稱，仍未受控的山火可能讓影響本季度經濟增長，可能導致澳洲央行最快在2月進行減息。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads