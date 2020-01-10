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今日 06:59 國際財經

卡什卡里:「可見未來」美國利率料不變

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)認為，聯邦基金目標利率在可見的一段時間內也不宜變動。他相信，聯儲局去年3次減息的行動，已經有效降低美國經濟陷入衰退的風險。

卡什卡里接受霍士新聞訪問時表示，中美兩國貿易爭拗有所緩和，將有助刺激美國商界投資意慾。

卡什卡里今年成為聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員，他預期，基準利率很可能在未來6個月至1年內都不會有變動，但足以推動通脹上揚。

卡什卡里認為，如果看到通脹持續下滑，屆時可能支持聯儲局作出進一步放寬銀根的決定。

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