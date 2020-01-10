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今日 06:56 國際財經

卡普蘭指儲局利率水平恰當 關注金融風險

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美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)接受路透訪問表示，現時聯儲局的利率處於合適水平，既可保持美國經濟增長，又能降低失業率及推動通脹至2%的水平。

卡普蘭相信，美國經濟今年可保持2%至2.25%的增速，優於其心目中的長遠增速水平。他支持聯儲局早已表明維持利率不變的觀點。

不過卡普蘭承認，關注聯儲局資產負債表擴張對金融市場及資產價格的影響，希望不會讓有關不平衡情況進一步惡化，可行的解決方案包括，評估監管機構如何處理銀行持有的國庫券，以及建立讓銀行可取得足夠流動資金的機制。

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