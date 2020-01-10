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布拉德:聯儲局應引導美國經濟今年軟着陸



美國聖路易聯儲總裁布拉德稱，聯儲局有合理可能性，引導經濟在今年軟着陸。芝加哥聯儲總裁埃文斯預料，聯儲局今年不會改變現行利率水平。紐約聯儲總裁威廉斯說，央行應強化市場溝通策略，阻止通脹預期下滑。儲局副主席克拉里達重申貨幣政策恰當，通脹將升至2%。達拉斯聯儲總裁卡普蘭也稱，現時儲局利率水平合適。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里認為，聯邦基金目標利率在可見時間內也不宜變動。

特朗普:傾向大選後簽署中美次階段貿協



中國國務院確認，副總理劉鶴將率團於本月13日至15日赴美簽署第一階段貿易協議。美國總統特朗普稱，或等到11月總統大選後，才簽署中美第二階段貿易協議。

特朗普關稅招致美國企業損失3588億



美國商務部數據顯示，特朗普自2018年2月加徵中國貨關稅以來，美國企業為此付出460億美元(3588億港元)成本，當中包括外國施加報復措施的損失。

道指收市漲211點破頂 直指29000



美國與伊朗表明無意開戰，中美又敲定下周簽署首階段貿協，美股三大指數再破頂，齊創即市新高及收市新高。道指曾升242點，直指29000關，收市揚211點或0.74%。標指攀升0.67%。納指漲0.81%。iPhone中國上月銷量增18%，蘋果股價創新高躍升2.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數減少9000人，報21.4萬人，低於預期。

￭ 美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾：參院下周自行展開特朗普彈劾議程。

￭ 華府官員稱，周三在伊朗墜毀的波音737-800客機，相信是被伊朗發射的導彈擊落。特朗普稱，不相信事故因機件故障引起。

￭ 美市尾段日圓兌美元跌0.35%，美滙指數升0.14%。

￭ 紐約2月期金收市跌0.4%，每盎斯報1554.3美元。

￭ 紐約期油與布蘭特期油收市幾乎無變動。

￭ 歐洲央行行長拉加德料今年歐羅區經濟增1.1%，低於2019年。

￭ 英國下議院通過首相約翰遜提出的脫歐協議法案。

￭ 德國央行副行長：歐央行應保持寬鬆政策，讓歐羅區通脹上升。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.31%。英國股市升0.31%，德國彈1.31%，法國微漲0.19%。

￭ 歐盟委員會：強制技術轉讓的做法在中國仍是系統性問題。

￭ 英倫銀行行長卡尼：若英國經濟疲態持續，央行或迅速回應。

￭ 內地乘聯會數據：去年廣義乘用車累計銷量跌7.5%，產量跌9.7%。

李小加:示威對港經濟破壞程度數周內顯現



港交所(00388)行政總裁李小加認為，反修例示威活動對香港經濟造成的破壞程度，將於未來數周顯露，在港有業務的本地上市公司將遭重大打擊。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28584點，較昨日恒指收市高水23點。

￭ ADR港股比例指數報28573點，較港高12點。

￭ 麗年國際(09918)周五掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.24元，較招股價跌4%。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城MARINI及GRAND MARINI周四售出共20個單位，套現逾1.6億元。

￭ 廣發証券(01776)去年淨利潤增54.41%。

￭ 弘陽地產(01996)去年銷售額按年增37.62%。

￭ 新城(01030)去年銷售額按年增22.48%。

￭ 長城汽車(02333)去年銷量按年升0.69%。

￭ 中教(00839)發通告，澄清擬售資產或分拆業務傳聞屬捏造。