國際財經

美國與伊朗表明無意開戰，加上中美敲定下周簽署首階段貿易協議，市場氣氛大為好轉，美股三大指數周四甫開市齊破頂，道指盤中一度升242點，直指29000關；亞歐股市也造好，投資者避險意欲減退，金價和日圓回軟，美元靠穩，油價缺乏方向。

道指收市創新高，續揚211點或0.74%，報28956點。標指攀升0.67%，收報3274點；納指上漲0.81%，收報9203點，兩個指數也以新高收市。道指、標指、納指續創即市新高，分別見28988、3275、9215點。高盛股價收市攀升2.04%，波音都彈高1.50%。

iPhone銷售增 蘋果創新高

中國政府數據顯示，iPhone銷售上月增18%，消息帶動蘋果股價躍升2.1%，創新高報309.63美元；標指科技類股份亦受惠上漲1.13%。

歐洲三大市場中，以德股最強勢，高收1.31%；英股和法股分別升0.31%和0.19%。亞股普遍造好，日股高收2.31%。

中國商務部發言人高峰在例行記者會上，確認副總理劉鶴將於下周一至周三(13至15日)，率團前往美國華盛頓簽署首階段貿易協議，這是中國官方首度證實中美首階段貿易協議的簽署日期及地點。

油價缺乏方向，紐約期油繼周三急挫近5%及失守60美元關後，周四收市反覆跌不足0.1%，每桶報59.56美元；布蘭特期油微跌0.1%，收報每桶65.37美元。歐亞集團(Eurasia)指出，即使美國和伊朗的衝突威脅消退，原油供求基本因素的影響依然存在，因中東和北非等地仍潛藏不少地緣政治風險。

日圓和黃金受壓

隨着風險胃納回升，避險資產日圓和黃金均下跌。日圓兌美元曾跌至109.58日圓，是逾一周以來最低水平，美市尾段仍跌0.35%，報109.51日圓。紐約期金則從周三所見的7年高位回落，收市跌0.4%，每盎斯報1554.3美元。美滙指數升0.14%，報97.44，歐羅持穩，報1.1106美元。

另外，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數在截至1月4日的一周減少9000人，報21.4萬人，低於市場預期的22萬人。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)周四在美國外交關係協會(CFR)發表演講，重申貨幣政策「處於良好位置」(in a good place)，相信可繼續支持經濟增長和就業，並可推動通脹走向2%目標水平。