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今日 04:06 國際財經

布拉德:聯儲局應引導美國經濟今年軟着陸

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聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，儘管中東局勢最近呈現緊張，不利經濟表現，但美國聯儲局有合理可能性，引導經濟在今年軟着陸。

布拉德周四出席一個活動表示，美國去年經濟有陷入衰退的可能性，目前相信已經避過衰退危險。

布拉德指出，市場一貫低估聯儲局貨幣政策的威力，包括局方去年連續三次減息對經濟帶來的正面影響，正如2018年低估了聯儲局加息的影響一樣。

布拉德認為，雖然貿易不確定性仍然存在，但商界已經作出調節，地緣風險對美國經濟的影響屬於中性。

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