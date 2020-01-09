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今日 03:16 國際財經

英國下議院通過脫歐協議法案

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英國下議院通過首相約翰遜提出的脫歐協議法案，有助英國如期在1月31日前脫離歐盟。

下議院周四以330票對231票通過脫歐協議。約翰遜領導的保守黨在去年12月大選獲得壓例性勝利，脫歐法案在國會的表決過程中不再出現過去三年般的激烈辯論。脫歐法案將按照程序交至上議院表決，通過後便正式成為法例。

歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶表示，脫歐下一步的關鍵，是歐盟與英國可於今年底完成貿易談判，以及簽署貿易協議。

歐盟認為，用一年時間談妥貿易協議實屬不可能，但約翰遜表明，脫歐後貿易談判必然在今年底完成。

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