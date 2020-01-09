國際財經

美國和伊朗無意發動戰爭，加上中美下周將簽署首階段貿易協議，緩和華爾街投資者情緒，在科技股發力下，美股三大指數周四再破頂，道指踏入中段抽高逾200點，指數逼近29000點。蘋果股價再創新高，漲超過2%。

截至本港時間凌晨約零時40分，道指報28953點，升207點或0.72%，盤中暫時高位觸及28955點，與29000點心理關口相差不足50點。標普500指數報3270點，升17點或0.53%，盤中高見3273點。納指報9207點，升77點或0.85%，盤中高見9215點。蘋果股價上揚2.17%，暫時為升幅最大的道指成分股，盤高高見310.43美元。高盛彈升1.90%，波音都進賬1.56%。

道指逼近29000點關

伊朗利用導彈襲擊美軍駐伊拉克基地後。美國總統特朗普表示，襲擊中未有美軍傷亡，強調不希望動武，認為伊朗有退讓跡象；伊朗方面亦稱並非尋求開戰。

美國國防部稱，伊朗周三合共發射16枚短程彈道導彈，其中11枚擊中基地、1枚擊中北部另一個美軍基地，其他則發射失敗。襲擊損毀多個帳篷、一架直升機和一個停車場，但未有造成嚴重破壞。

特朗普強調，美國毋須、亦不想用軍事行動反擊，但會立即向伊朗實施進一步經濟制裁，直至對方放棄發展核武的野心，以及停止支援恐怖主義。

另外，中國應美方邀請，國務院副總理劉鶴將率團於本月13日至15日(下周一至周三)赴華盛頓簽署第一階段貿易協議，雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通。

日圓及油價續回吐

特朗普曾在去年底表示，他將於今年1月15日在白宮與中國簽署第一階段貿易協議。他將與中國高層代表簽署貿易協議，他稍後將前往北京，開始第二階段貿易協議磋商。

美元續呈強，ICE美滙指數攀升0.18%，報97.47。避險貨幣日圓受壓，美元升上109.49日圓，上漲0.32%。英鎊下滑0.24%，報1.3064美元。

油價反覆回軟，紐約期油現時跌0.34%，每桶報59.41美元；倫敦布蘭特期油回落0.18%，報65.32美元。交易商焦點續關注美國上周原油庫存意外出現回升。