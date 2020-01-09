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自上周五（1月3日）消息指伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克被美軍空襲致死開始，中東地緣政局持續緊張，推動避險情緒升溫。另外，周三（1月8日）伊朗國家電視台指伊朗向美軍駐伊拉克基地發射十多枚導彈，並射殺至少80名美國士兵，倫敦金在亞洲時段瞬間飆升近40美元至1611.24美元，刷新2013年3月以來的近七年新高。

然而，中東局勢於同日晚上迎來新進展。美國總統特朗普澄清指無美國人在伊朗攻擊中傷亡，將立即對伊朗實施額外的經濟制裁，但暗示無需對伊朗目標採取進一步軍事行動，淡化了之前針對伊朗的言論，倫敦金於當晚大幅回吐近60美元至1552.1美元，並於今日（1月9日）進一步跌穿1550美元至1540.04美元，目前金價在1545美元水平波動。

值得留意的是，美國將於周五（1月10日）21:30公布12月非農就業人口數據，另外亦會於下周二（1月14日）21:30公布12月消費物價指數（CPI），屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金自去年年底升破三角形後已錄得130美元的升幅，但是日線圖RSI顯示金價已出現嚴重超買，而周線圖RSI亦接近超買區域。因此金價在升至近七年新高1611.24美元後受中東戰爭風險降溫而顯著回調，並跌破1548美元支持（由2019年11月12日低位1445.4600至2019年1月8日高位1611.2400上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）至1540.04美元，距離七年高位已回吐近70美元（跌幅約4.4%）。若短期內中東局勢沒有再度惡化，後市金價很大機會繼續下跌，並下探1528美元，甚至是1508美元水平。

交易策略方面，短期內待金價回落至1530美元買入，上望1554美元，跌穿1525美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供