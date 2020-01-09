國際財經

美伊暗示願意避免軍事衝突升級，加上中美將於下周簽訂首階段貿易協議，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7625點，升51點或0.67%；德國DAX指數報13486點，漲166點或1.25%；法國CAC 40指數報6056點，升25點或0.42%；意大利富時MIB指數報24006點，升174點或0.73%。

道指期貨暫報28856點，升86點。

中東局勢降溫，雖然伊朗本港時間周三清晨向美軍駐伊拉克兩個基地發射多枚彈道導彈，但隨後伊朗外長扎里夫和美國總統特朗普先後表明無打算開戰。其中，特朗普在本港時間周四午夜就伊朗的攻擊發表電視講話，指襲擊未造成美軍傷亡，認為伊朗有退讓(standing down)的跡象，他未有揚言反擊，進一步紓解市場對開戰的憂慮。

不過，伊朗常駐聯合國代表拉萬希(Takht-e-Ravanchi)稱，在伊朗遭美國制裁之際，特朗普提出美國願意合作令人難以置信。塔斯尼姆(Tasnim)通訊社周四報道，一名伊朗革命衞隊指揮官表示，伊朗不久後將採取更為強烈的報復行動。

另外，中國商務部新聞發言人高峰表示，國務院副總理劉鶴將率團於下周一至三(13日至15日)赴華盛頓簽署第一階段協議，雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通；中方將在市場化條件下充分使用農產品關稅配額，與擴大美國農產品進口並不矛盾，但關於第二階段協議，目前沒有更多的訊息可以透露。

數據方面，德國去年11月出口按月下滑2.3%，跌幅遠超市場預期的0.5%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報59.58美元，跌0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報65.39美元，跌0.05美元或0.08%。