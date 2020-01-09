國際財經

美國與伊朗暗示願意避免軍事衝突進一步升級，恐慌情緒暫時消退，加上中美預料下周簽訂首階段貿易協議，市況逐步回穩，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7608點，升33點或0.44%；德國DAX指數報13492點，漲172點或1.29%；法國CAC 40指數報6067點，升36點或0.6%；意大利富時MIB指數報24002點，升170點或0.71%。

道指期貨暫報28859點，升89點。

中東局勢降溫，雖然伊朗為報復美國上周五擊殺革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)，於本港時間周三清晨向美軍駐伊拉克兩個基地發射多枚彈道導彈，但隨後伊朗外長扎里夫和美國總統特朗普先後表明無打算開戰。其中，特朗普在本港時間周四午夜就伊朗的攻擊發表電視講話，指襲擊未造成美軍傷亡，認為伊朗有退讓(standing down)的跡象，他未有揚言反擊，進一步紓解市場對開戰的憂慮。

另外，中國商務部新聞發言人高峰表示，應美方邀請副總理劉鶴將率團於下周一至三(13日至15日)赴華盛頓簽署第一階段協議，雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通。他稱，希望美方糾正泛化國家安全、濫用出口管制措施的錯誤做法。但關於第二階段協議，目前沒有更多的訊息可以透露。

油價靠穩，因投資者仍對美國和伊朗衝突風險存有顧忌。紐約原油期貨現時每桶報59.63美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報65.46美元，升0.02美元或0.03%。